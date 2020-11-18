Стало известно, на каких улицах Рязани установят новогодние елки. Фото: администрация Рязани.
Городская администрация рассказала, где к предстоящим новогодним праздникам установят елки. По информации властей, украшенные шарами и гирляндами деревья будут стоять на площадках:
- КДЦ «Октябрь»;
- ДК «Приокский»;
- Дворца торжеств;
- площади Ленина;
- площади Победы;
- площади Театральной;
- поселков Солотча, Мервино и Соколовка;
- Новопавловской роще;
- скверах Керамзавода, Белых журавлей и Добром сквере;
- детского городка на бульваре Скобелева;
- улиц Пугачева, Бирюзова, Дружной, Щорса, Высоковольтной, Ситниковской, Забайкальской, Сельских строителей, проезда Речников;
- усадьбы академика Павлова;
- ЦПКиО и других.
Всего на территории Рязани установят порядка 30 елей.
Напомним, первая искусственная ель появилась в минувший вторник, 17 ноября, в Лесопарке. Кроме того, деревья установили в поселках Храпово и Божатково (читать подробнее). А украшать ели начнут в декабре.
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