Стало известно, на каких улицах Рязани установят новогодние елки. Фото: администрация Рязани.

Городская администрация рассказала, где к предстоящим новогодним праздникам установят елки. По информации властей, украшенные шарами и гирляндами деревья будут стоять на площадках:

- КДЦ «Октябрь»;

- ДК «Приокский»;

- Дворца торжеств;

- площади Ленина;

- площади Победы;

- площади Театральной;

- поселков Солотча, Мервино и Соколовка;

- Новопавловской роще;

- скверах Керамзавода, Белых журавлей и Добром сквере;

- детского городка на бульваре Скобелева;

- улиц Пугачева, Бирюзова, Дружной, Щорса, Высоковольтной, Ситниковской, Забайкальской, Сельских строителей, проезда Речников;

- усадьбы академика Павлова;

- ЦПКиО и других.

Всего на территории Рязани установят порядка 30 елей.

Напомним, первая искусственная ель появилась в минувший вторник, 17 ноября, в Лесопарке. Кроме того, деревья установили в поселках Храпово и Божатково (читать подробнее). А украшать ели начнут в декабре.

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