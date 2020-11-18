На восьми улицах Рязани из-за аварии отключили подачу воды

18 ноября до 17 часов отключили воду на нескольких улицах Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на местный «Водоканал». По информации властей, причина отключения - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В среду до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Разина, д. 29/20, д. 27/19;

- ул. Трудовая, д. 18;

- ул. Телевизионная, д. 17;

- ул. Васильевская, д. 5, д. 7;

- ул. Советской Армии, дома с 11 по 17;

- ул. Новоселов, д. 16, д. 16а;

- ул. Тимакова, д. 22 корп. 2;

- ул. Кутузова, д. 2, д. 4, д. 6, д. 12 корп. 1.

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