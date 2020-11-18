Рязанский застройщик рекламируется на образе актера Георгия Буркова. Фото: Андрей ХАДЖИЕВ.

Рязанец Андрей Хаджиев обратил внимание на рекламу строительной компании «Белый город», в которой используется образ актера Георгия Буркова, а точнее его героя из кинофильма «Гараж» (на фото).

- Обычно для создания подобной рекламы заключаются соглашения с известными личностями, оговариваются условия сотрудничества, гонорар за участие в рекламе и прочее, - заметил Хаджиев и задался вопросом, законны ли действия застройщика.

В самом «Белом городе» оперативно ответить на этот вопрос «Комсомолке» не смогли, однако пообещали дать свой комментарий позже.

Тем временем внимательный рязанец не ограничился публикацией на личной странице, а, по его собственным словам, уже уведомил родственников Георгия Буркова о спорной рекламе.

Справка «КП»

Георгий Бурков - советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист. Заслуженный артист РСФСР. Родился 31 мая 1933 года в Перми, умер 19 июля 1990 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. Играл главные роли в таких фильмах как «Они сражались за Родину», «Двое и одна», «О бедном гусаре замолвите слово», «Профессия — следователь» и других. Озвучивал пса в мультфильме «Жил-был пес».

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