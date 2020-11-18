COVID-19 в Рязанской области 18 ноября: заболевших много, еще больше выздоровевших, двое скончались

В среду, 18 ноября, стало известно, что COVID-19 подтвердили еще у 115 рязанцев – это повторение рекорда суточного прироста. Точно такой же показатель фиксировался 9 ноября.

Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 12 655 рязанцев.

Несмотря на высокую цифру суточного прироста заболевших, количество выздоровевших за сутки людей оказалось еще выше – 169 человек. Это наибольший показатель осенней волны коронавируса для Рязанской области. Всего с начала пандемии поправились 9 444 человека.

К сожалению, пополнилась и статистики летальных случаев – плюс два человека. Общее количество скончавшихся достигло 75 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

COVID-19: в тяжелом состоянии почти 50 рязанцев

Оперативная группа обновила данные о состоянии заболевших (подробности).