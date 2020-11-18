ХК "Рязань" не сумел отыграться в противостоянии с "Южным Уралом"

Максим Седов празднует взятие ворот. Фото: Павел АВЕРИН

Один из лидеров чемпионата ВХЛ, ХК "Рязань", принимал дома "Южный Урал" из Орска, занимавшего до этой игры место в конце второй десятки. И потерпел поражение, не сумев догнать гостей в голевой гонке.

Уральцы открыли счет на 38 секунде - это сделал Михаил Коновалов. Хозяева, традиционно мощно проводящие начало игры, усилили натиск на ворота Богдана Доненко. Тщетно - Никита Савельев на 11 минуте забросил, счет стал 2:0. "Горожане" в такой ситуации не растерялись и... к концу периода уравняли шансы на победу. Точные броски на счету Максима Седова и Никиты Громова. Болельщики с восторгом от такого расклада вместе с игроками ушли на перерыв.

У болельщиков после первого периода было прекрасное настроение. Фото: Павел АВЕРИН

- Партнеры помогли, - сказал во флеш-интервью Седов. - Есть возможность отыгрываться - значит, будем выигрывать.

А во второй трети игры орчане практически "сделали" итог противостояния в Рязани. Две безответные шайбы влетели сначала в ворота Ильи Румянцева (Алексей Яковлев, Иван Захарчук), а еще одна уже затрепыхалась за спиной Даниила Чечелева (Андрей Ревацкий). Отметим, что с ним, как и с Доненко, вели переговоры руководители рязанского клуба, но, как говорится, не срослось.

Гости буквально продавливали защиту "горожан". Фото: Павел АВЕРИН

- "Рязань" в этом году здорово выступает, надо настраиваться - хороший соперник, - сказал во втором перерыве защитник гостей Руслан Амиров. - Игра длится 60 минут, остался один период. Но второй, ключевой, выиграли. Фундамент заложен на победу.

В третьем периоде команды обменялись голевыми выпадами. Захарчук оформил дубль, а окончательный итог встречи 3:6 подвел проявивший себя с самой лучшей стороны в течение всего матча Максим Кориневский.

Волны рязанских атак разбивались о защитные редуты орского клуба. Фото: Павел АВЕРИН

19 ноября в гости к "горожанам" приедет "Горняк" (Учалы). Один вопрос: неужели Сергей Решетников вновь с маниакальным упорством поставит в стартовом составе нестабильно играющего вратаря Румянцева?!