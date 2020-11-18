Валерия Меладзе пригласили поработать в «красной зоне» рязанской ОКБ

Хубезов предложил Меладзе стать волонтером в «красной зоне» ОКБ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший главный врач рязанской ОКБ, а ныне депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов записал видеообращение к певцу Валерию Меладзе, пригласив его поработать волонтером в «красной зоне» ОКБ.

— Узнал из социальных сетей, что знаменитый российский певец Валерий Меладзе хочет поработать волонтером в «красной зоне» COVID-госпиталя. Как раз в Рязанской области стартовал уникальный для нашей страны проект, суть которого заключается в следующем. Мы собрали 20 человек, научили основным правилам работы в «красной зоне» и уже они возглавят волонтерское движение.

Уважаемый Валерий Шатаевич, для нас будет большая честь принять вас в качестве волонтера. Уверен, что ваше участие в этом проекте поднимет саму идею волонтерского движения на принципиально новый уровень не только в Рязанской области, но и нашей стране. Ждем вас с нетерпением!

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