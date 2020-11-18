В Рязани собрали и установили первую новогоднюю ель.

В Лесопарке смонтировали и установили первую новогоднюю елку Рязани, сообщает ГТРК «Ока». Для ее установки рабочие огородили территорию, а собирали ель вручную при помощи подъемной техники.

«Украсят елку чуть позже, игрушки и гирлянды будут в единой новогодней концепции всего Лесопарка», - говорится в сообщении.

Напомним, новогодние праздники в Рязанской области пройдут с ограничениями. Иллюминацию отменять не будут, но никаких детских «елок», корпоративов и залитых катков (читать подробнее).

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