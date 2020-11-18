На целый год в Рязанской области ограничат движение транспорта на двух мостах.

На целый год в Рязанской области ограничат движение транспорта на двух мостах. Соответствующее постановление регионального министерства транспорта опубликовано 18 ноября.

Речь идет о мостах через реку Мостья на автомобильной дороге Пустотино – Хмелевое – Кирилловка в Кораблинском районе, а также через реку Ранова на автомобильной дороге Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов, подъезд: Кипчаково (Кораблинский район).

Ограничение распространяется на транспорт, общая масса которого превышает 3,5 тонны, а фактическая масса, приходящаяся на любую ось транспортного средства, превышает 2 тонны и ширина которых превышает 2,3 м2.

Временное ограничение действует с 18 ноября 2020 по 30 ноября 2021 года.

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