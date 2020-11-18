В восьми районах Рязанской области 18 ноября отключат электричество.

18 ноября в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Чернобаево — с 08:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Восточный — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Городище, село Задубровье, деревня Заполье, село Константиново, деревня Кривцово, село Мосолово, деревня Николаевка — с 09:00 до 17:00;

- деревня Акулово, село Дубровка, село Инякино, деревня Полтавка, деревня Сельцо-Сергиевка — с 09:00 до 13:00;

- деревня Александровка, деревня Елизаветинка, деревня Константиновка, деревня Уша — с 13:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Волынщино, село Коноплино (улицы Заречная, Сатинская, Хуторская) — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Смыково, село Морозовы Борки, село Собчаково — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Пушкари — с 10:00 до 16:30.

Клепиковский район:

- поселок Тума — с 13:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Ижевское, село Лакаш, деревня Добрянка, деревня Папушево — с 13:30 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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