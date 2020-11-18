Рязанские врачи выходили девочку, родившуюся с весом менее 500 граммов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самыми маленькими пациентками, которых выхаживали в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра за все время, были две девочки.

Обе они родились в 2019 году, и обеим родители дали имя Ксения.

«Одна из них весила 760 граммов, другая 472 грамма. Всех девочек выписали с положительной динамикой», - сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Всего за годы работы Перинатального центра врачи выходили уже более 4 тысяч детей.

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