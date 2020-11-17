Блины – самое «характерное» блюдо для Рязани по версии «Яндекса». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса для доставки еды из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда» проанализировали десятки тысяч заказов и выяснили, что заказывают россияне из 130 городов. Учитывались города с населением более 1 млн человек, плюс по три крупнейших города в каждом федеральном округе — из тех, где за три месяца сделали от тысячи заказов.

Согласно полученным данным, выяснилось, что рязанцы чаще всего заказывают блины, так же как и жители Волгограда. Ну а самым популярными блюдами в стране признаны бургеры, сэндвичи, а также роллы и суши.

Напомним, на всероссийском конкурсе «Вкус России» Рязань представит два блюда – калинник и «Рязанский леденец» (читать подробнее).

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