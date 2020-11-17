COVID-19: в тяжелом состоянии почти 50 рязанцев

По состоянию на 19.00 17 ноября в рязанских больницах находятся 448 человек с диагнозом COVID-19, в том числе трое детей. Сутками ранее в больницах находились 450 человек. Об этом сообщает оперативная группа Правительства Рязанской области.

Из 448 человек состояние 80 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 321 пациент – в средней степени тяжести. Состояние 47 человек тяжелое, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее помощь аппаратов ИВЛ требовалась 23 пациентам.

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