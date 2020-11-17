Рязанские сторонники «Единой России» проведут онлайн-акцию

Фото: РОО "Единая Россия".

17 ноября состоялось заседание Центра поддержки гражданских инициатив. В связи с пандемией коронавируса оно прошло в дистанционном режиме. Эксперты рассмотрели два социально значимых проекта.

«Опыт проведения онлайн-акций в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, хорошо себя зарекомендовал. «Зарядка со звездой» и «Школа здоровья» получили большой отклик, и мы решили продолжить этот опыт, расширив целевую аудиторию», – поделилась председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

По ее словам, новая акция «Активная жизнь в период ограничений» – это серия видеороликов с лекциями и мастер-классами на различную тематику.

«Например, психолог расскажет о межличностных отношениях подростков, повышении стрессоустойчивости, фитнес-инструктор – о том, как провести тренировку в домашних условиях, повар – о тонкостях приготовления того или иного блюда», – пояснила лидер рязанских сторонников.

Региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица добавила, что уже есть договоренность со специалистами, которые проведут видеоуроки. Кроме этого, предусмотрена обратная связь: зрители смогут предлагать темы будущих роликов.

«Планируем рассылать видео в местные Советы сторонников, некоммерческие организации, с которыми выстроено сотрудничество, социальные учреждения региона, а также публиковать на сайте сторонников партии и страницах ЦПГИ в социальных сетях», – сообщила Елена Синица.

Во время заседания председатель рязанской местной узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова предложила помощь в проведении акции.

«У нас есть техническая возможность для съемки и монтажа видеоматериала. Мы с радостью включимся в работу», – отметила Зулайхо Кадирова.

Второй рассмотренный в этот день проект касается юридической помощи гражданам. В ЦПГИ обратилась председатель Центра юридической и социальной поддержки «За качество и безопасность граждан» Ольга Храпова.

«У людей много юридических вопросов, на которые они сами не могут найти ответы. Мы предлагаем услуги юристов, организацию мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, повышение качества жизни», – рассказала Ольга Храпова.

Эксперты приняли решение выстроить сотрудничество в рамках работы Центра поддержки гражданских инициатив.

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