Более 9 млн рублей власти Рязани заплатят автомобилистам, попавшим в ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управлению благоустройства Рязани выделят 9,2 млн рублей, чтобы оплатить компенсации автомобилистам, попавшим в ДТП из-за ям и выбоин на дорогах. Об этом стало известно на заседании комитета бюджету и налоговой политики Рязанской городской Думы.

Отметим, что в 2017 году суды рассмотрели 101 гражданское дело по искам к управлению благоустройства администрации Рязани и взыскали в счет возмещения ущерба более 14 млн рублей, в 2018 году рассмотрели 121 дело и взыскали более 18 млн рублей (читать подробнее).

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