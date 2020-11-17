В Рязанской области начнут производить лекарства от гемофилии. Фото: Тимур ХАНОВ

Шведская компания Sobi заключила соглашение с рязанским предприятием «Скопинфарм». Сотрудничество предприниматели направят на производство инновационного препарата «Элоктейт» для лечения гемофилии.

Отметим, что для Рязанской области этот проект важен и в связи с формированием фармацевтического кластера, в который уже входит современное высокотехнологичное предприятие «Скопинфарм». Это предприятие производит десятки наименований лекарств, в том числе препаратов крови.

Вице-президент компании Sobi в странах Восточной Европы и России Константин Бакайкин отметил, на сегодняшний день Sobi имеет представительства в 30 странах, а российский рынок является приоритетным. Объем инвестиций в локализацию производства составит более 1 млрд рублей.

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