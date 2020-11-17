На улице Шереметьевской в Рязани будет установлен памятник Герою России

Фото: РОО "Единая Россия".

Памятник Герою России, гвардии капитану 6-й роты, выпускнику школы №8 города Рязани и Рязанского десантного училища Роману Соколову установят в Дубовой роще. Ход работ по увековечиванию памяти десантника в режиме онлайн обсудили Герой России, член фракции «Единой России» в Государственной Думе, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов и директор школы №8 Ольга Игнатова.

Ольга Игнатова пояснила, что от размещения памятника на территории школы, как планировалось ранее, пришлось отказаться по нескольким причинам.

«Бюст Романа Соколова и постамент решено установить на территории Дубовой рощи в Рязани – в этом районе недавно появилась улица имени Героя, – пояснила руководитель образовательного учреждения. – Это совместное решение родителей Романа Соколова, администрации города и общественности».

Тем не менее коллектив школы продолжит принимать непосредственное участие в реализации проекта.

«Установка бюста и благоустройство прилегающей территории находится у меня на контроле, – рассказал ryazan.er.ru Андрей Красов. – Возникло немало технических и финансовых вопросов, часть из них нам уже удалось решить. Готов и дальше оказывать содействие в этой работе».

Напомним, памятник Роману Соколову планируется установить в Рязани в год 20-летия подвига 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ. Роман Соколов – выпускник Рязанского десантного училища, гвардии капитан в составе парашютно-десантного батальона 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. После гибели командира 6-й роты принял командование на себя. Был тяжело ранен, но продолжал руководить боем, погиб в ночь с 29 февраля по 1 марта 2000 года.

Региональное отделение «Единой России» проводит большую работу по увековечиванию подвига Романа Соколова и десантников 6-й роты. В рамках партпроекта «Новая школа» в школе №8 открылась «Парта Героя». В рамках партпроекта «Историческая память» проводятся уроки мужества и тематические мероприятия. При поддержке Андрея Красова и ПАО «Промсвязьбанк» в 2020 году учреждены именные стипендии имени Героя России – ими были награждены несколько педагогов школы №8 и учащиеся учреждения образования – победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, юнармейцы, волонтеры, активисты РДШ.

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