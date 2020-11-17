Фельдшер скорой в Рязанской области попала в реанимацию с COVID-19

Елена Сидорова. Источник: vk.com/kasnews

Фельдшер станции скорой помощи города Касимова Елена Сидорова заразилась COVID-19 и в тяжелом состоянии находится реанимации рязанской больницы №11. У нее диагностировали поражение легких - 75% и 90%.

Коллеги Елены Васильевны рассказали, что течение заболевания осложняется сахарным диабетом 2 типа:

«Требуется дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей», - написали они в соцсетях.

В полночь был объявлен сбор средств, а через 12 часов его уже остановили, объяснив это тем, что нужная сумма собрана. Тем временем областной минздрав распространил комментарий, заверив, что «всю необходимую медицинскую помощь пациентка получает»:

- Родственники изъявили желание приобрести дорогостоящий препарат по конкретному торговому наименованию. Лекарство приобретено без объявления дополнительного сбора средств. На данный момент на фоне проводимого лечения у пациентки наметилась позитивная динамика. Для возможного применения приобретенного лекарства определяются медицинские показания, - заявили в минздраве.

Кроме того, в одном из касимовских сообществ после поднятой огласки появился комментарий дочери Елены Сидоровой (автор так представился, оставаясь анонимным):

- Сегодня общалась с мамой, состояние пока тяжелое, но стабильное, все нужные лекарства в больнице есть. Мама чувствует огромную поддержку и благодарит всех за отклик. Сбор средств мы не открывали. Финансовая помощь нам не пригодилась, возможно, средства пойдут на поддержку других больных или обеспечение медиков, работающих в красных зонах.