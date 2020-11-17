В Шилове злоумышленник похитил из дома репчатый лук и, заметая следы, устроил поджог

Полицейские Шиловского района раскрыли довольно запутанное преступление.

Ранее в райцентре сгорел дом 65-летней пенсионерки, которая большую часть времени проживала по другому адресу, а в этой квартире хранила запасы сельхоз продукции со своего огорода.

Дом сгорел полностью. Первоначально было предположение, что пожар начался из-за короткого замыкания, но экспертиза показала – это поджог!

Примерно в это же время 40-летний мужчина, который никогда не вел своего хозяйства, но зато ранее был неоднократно судим за кражи, начал активно предлагать жителям Шилова купить у него несколько десятков килограммов репчатого лука.

Откуда у него лук? Задались вопросом стражи правопорядка и начали постепенно разматывать нить преступления.

Оказалось, что в ночь пожара 40-летний злоумышленник пробрался в дом пенсионерки, похитил запасы сельхозпродукции и, заметая следы, поджог жилище.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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