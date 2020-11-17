Опубликован список детсадов Рязани с вакантными местами

Заявления для направления детей в детсады Рязани принимают до 27 ноября.

На совещании в администрации Рязани обсудили вопрос комплектования дошкольных образовательных учреждений. Чиновники вывесили список детсадов, где имеются вакантные места, с разбивкой по районам города и возрастным категориям.

Власти областного центра сообщили, что родителям следует до 27 ноября обратиться в МФЦ для внесения изменений в базу данных и подать заявление в специализированную комиссию. Последнее можно сделать лично, придя в рабочее время на улицу Ленина, дом 45а, либо по электронной почте – письмом на адрес uomp-komissia@mail.ru.

«Приказ с результатами рассмотрения заявлений комиссией будет размещен 9 декабря на сайте управления образования и администрации города Рязани», - информирует admrzn.ru.