Коронавирус ударил по Рязанскому району и добрался еще до шести поселений

Коронавирус добрался еще до шести населенных пунктов Рязанской области.

За сутки в 33 точках Рязанской области выявили 112 случаев заражения коронавирусом. Такую статистику 17 ноября опубликовала региональная опергруппа.

В шести населенных пунктах люди с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы впервые: Слободка (Рязанский район), Гуреево (Клепиковский район), Савино (Клепиковский район), Лубяники (Касимовский район), Сатиновка (Александро-Невский район), Кобылино (Ухоловский район).

С новой силой пандемия ударила по Рязанскому району. Там стало известно еще о 10 случаях коронавирусной инфекции, причем село Поляны достигло отметки в 70 заболевших.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 16 ноября:

- Рязань - 6471 случай с начала пандемии (+61);

- Рязанский район – 530 (+10) (Поляны – 70 (+2), Мурмино – 24 (+2), Льгово – 13 (+1), Дубровичи – 12 (+1), Коростово – 6 (+1), Наумово – 5 (+1), Екимовка – 4 (+1), Слободка – 1 (+1));

- Скопин – 394 (+3);

- Ряжск – 321 (+3);

- Касимов – 316 (+2);

- Рыбное – 297 (+2);

- Клепиковский район – 219 (+2) (Гуреево – 1 (+1), Савино – 1 (+1));

- Новомичуринск – 199 (+2);

- Касимовский район – 184 (+3) (Крутоярский – 12 (+1), Инкино – 3 (+1), Лубяники – 1 (+1));

- Михайловский район – 173 (+2) (Октябрьский – 52 (+1), Рачатники – 2 (+1));

- Шилово – 166 (+3);

- Александро-Невский район – 107 (+5) (Студенки – 13 (+2), Боровок – 10 (+1), Борисовка – 3 (+1), Сатиновка – 1 (+1));

- Старожиловский район – 102 (+1) (Совхоз имени Ленина – 13 (+1));

- Сапожок – 92 (+1);

- Старожилово – 86 (+3);

- Пронский район – 63 (+1) (Тырново – 8 (+1));

- Пронск – 60 (+3);

- Ухолово – 54 (+4);

- Ухоловский район – 22 (+1) (Кобылино – 1 (+1)).