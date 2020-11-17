Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования родным скончавшейся главы Сапожковского района

Фото: издательство "Пресса".
Днем во вторник, 17 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» выразил соболезнования родным и близким главы Сапожковского района, председателя местной районной Думы Людмилы Валентиновны Новиковой.
- Людмила Валентиновна – прекрасный врач… Она много сделала для своего района, для своих земляков. Соболезнования родным и близким. Светлая память! – написал Николай Викторович.
О кончине Людмилы Валентиновны стало известно во вторник, 17 ноября.
СПРАВКА КП
Людмила Валентиновна Новикова родилась в Сапожковском районе. Окончила в 1988 году Рязанский медицинский университет. Работала врачом-неврологом в районной больнице. С 2012 года возглавляла Сапожковскую районную Думу, в 2017 году переизбрана на второй срок.
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