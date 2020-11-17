РНПК планомерно повышает уровень надежности предприятия

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») внедрила единую информационную систему по управлению качеством продукции. Этот шаг позволил повысить уровень надежности предприятия, а значит эффективнее управлять качеством товарной продукции и компонентов, необходимых для производства бензинов «Евро 6» и Pulsar-100.

Более 1,5 тысяч испытаний в день

Непрерывный контроль качества продукции и рост его эффективности реализуется в Рязанской НПК в рамках стратегии «Роснефть 2022». Новые технологические решения позволят оптимизировать мониторинг качества, а его автоматизация сократит время принятия решений и повысит стабильность выпуска товара.

В 2020 году испытательная лаборатория Рязанской НПК успешно прошла проверку на соответствие критериям аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025 и подтвердила свою техническую компетентность. Высокое качество товарных продуктов Рязанской НПК ежегодно подтверждается выбором потребителей и победами в конкурсе «100 лучших товаров России».

В арсенале лаборатории более 250 методов исследований и набор инструментов, которые позволяют достоверно давать оценку получаемому сырью и выпускаемым нефтепродуктам.

Испытательная лаборатория РНПК включена в единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает достоверность результатов испытаний на всей территории Российской Федерации. Ежедневно производится около 1500 испытаний показателей качества сырья, компонентов и товарной продукции. За прошедший год исследовательский центр произвел более 500 тысяч испытаний.

Все исследования проводятся в едином лабораторном центре

Здание единой испытательной лаборатории РНПК спроектировано с учетом передового мирового опыта в области строительства подобных объектов. В его основе лежит принцип организации рабочих мест по типу физико-химических методов испытаний и лабораторного оборудования, что позволило оптимизировать количество используемого оборудования и повысить производительность труда.

Исследовательский центр объединил прежде разрозненные лаборатории, что позволило оптимизировать процесс и сократить временные затраты на проведение исследований. Новейшая лаборатория оснащена интеллектуальной системой вентиляции и передовыми инженерными системами, позволяющими в автоматическом режиме поддерживать в помещениях заданную температуру, влажность и воздухообмен, необходимые для оптимальной работы высокотехнологичного оборудования. Бюджет строительства единого лабораторного корпуса составил около 1 миллиарда рублей.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим активом НК «Роснефть». Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Мощность по переработке составляет более 17 млн. тонн нефти в год.

Завод производит высококачественные автомобильные бензины, дизельные топлива, авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты.

Реклама.