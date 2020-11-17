В Рязани ремонтируют маневренный фонд на Соборной улице

По информации чиновников управления энергетики и ЖКХ, работы ведутся активно. Фото: сайт администрации Рязани.

Из городского бюджета выделены средства в размере 1,2 миллиона рублей на проведение ремонта жилых помещений и мест общего пользования маневренного фонда. Работы в доме 23 на Соборной улице по данным управления энергетики и ЖКХ вошли в активную фазу.

До конца текущего года подрядная организация планирует выполнить ремонт 8 двухкомнатных и 2 однокомнатных помещений, 4 кухонь, 4 санузлов, душевых и бытовых помещений.

Качество проводимого ремонта находится на особом контроле Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что в доме Банковского на Цветном бульваре обрушилась часть крыши. За последние несколько лет рязанские власти не проявили никакой видимой инициативы для сохранения памятника деревянного зодчества.

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