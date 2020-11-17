Известна предварительная причина смерти главы Сапожковского района Людмилы Новиковой

Жители Сапожка скорбят по поводу смерти Людмилы Новиковой. Фото из личного архива.

Мы писали о том, что в возрасте 55 лет ушла из жизни глава Сапожковского муниципального района Людмила Новикова. Соболезнования уже выразил глава рязанского региона Николай Любимов.

Как нам стало известно от жителей районного центра Сапожок, искренне соболезнующих по поводу смерти Людмилы Новиковой, которая продолжительное время находилась на лечении с коронавирусной инфекцией в больнице имени Семашко в Рязани. Скончалась она именно там.

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