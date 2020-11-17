Ушла из жизни глава Сапожковского района Людмила Новикова

В расцвете сил ушла из жизни Людмила Новикова. Фото из личного архива.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице "ВКонтакте" выразил соболезнования родным и близким ушедшей из жизни 55-летней главы Сапожковского муниципального района Людмилы Новиковой.

"Председатель районной Думы, прекрасный врач, Людмила Валентиновна многое сделала для своего района, для своих земляков", - написал глава рязанского региона.

Людмила Новикова была членом партии "Единая России", возглавляла Сапожковскую районную Думу с 2012 года. На сайте районной больницы она значится как заведующая отделением восстановительного лечения. Супруг Людмилы Новиковой – главный врач Сапожковской районной больницы Юрий Новиков.

Позже стала известна предварительная причина смерти безвременно ушедшей из жизни женщины.

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