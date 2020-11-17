Полиция прокомментировала серьезную аварию в рязанской Песочне

Чтобы извлечь водителя из салона и передать медикам, спасателям пришлось срезать дверь. Фото: УМВД по Рязанской области.

В ночь на 17 ноября на улице Советской Армии в Рязани произошла серьезная авария. Ранее фото с места ДТП появилось в соцсетях. Как сообщает областное УМВД, автомобиль Renault Sandero врезался в столб.

По предварительной информации, 42-летний рязанец банально не справился с управлением. Чтобы извлечь его из салона и передать медикам для госпитализации, спасателям пришлось срезать дверь.

По данным Госавтоинспекции, в результате других дорожных инцидентов за минувшие сутки люди не пострадали.