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Спорт

МХК "Рязань-ВДВ" выиграл у "Россоши" и занимает 2 место в НМХЛ

Подопечные Алексея Хромова прессинговали на всей ледовой площадке
Павел АВЕРИН
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И один в поле воин - рязанцы прессинговали по всей площадке.

И один в поле воин - рязанцы прессинговали по всей площадке.

Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань-ВДВ" принимал на своем льду 16 ноября клуб "Россошь" из Воронежской области и одержал очередную победу.

В первом периоде зрители, коих вечером в понедельник пришло немало для игры НМХЛ в Ледовый дворец, голов не увидели. Хозяева прессинговали, но до точного броска дело не доходило.

Чуть-чуть не хватило до гола!

Чуть-чуть не хватило до гола!

Фото: Павел АВЕРИН

Во второй трети "десантники" взвинтили темп, воронежцы начали ошибаться, и Максим Назаров на 33 минуте открыл счет. Затем последовало удаление в составе хозяев — Семен Родыгин поехал в штраф-бокс, а гости разыграли классическую комбинацию — шайба влетела в пустой угол, Илья Болдырев был точен (смотрите видео).

В третьем игровом отрезке, на 45 минуте Сергей Александров вывел "Рязань-ВДВ" вперед. И это неудивительно, у зрителей сложилось впечатление, что хозяева постоянно играют в большинстве.

Они все в игре, там - на льду.

Они все в игре, там - на льду.

Фото: Павел АВЕРИН

За 29 секунд гости сменили вратаря на шестого игрока, но Ростислав Халиуллин сумел точным броском из своей зоны поразить ворота «Россоши».

Сообщество всех болельщиков едино.

Сообщество всех болельщиков едино.

Фото: Павел АВЕРИН

Итог 3:1, и подопечные Алексея Хромова занимают второе место в табели о рангах НМХЛ — у пензенского "Дизелиста" на одну игру меньше.

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