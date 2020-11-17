МХК "Рязань-ВДВ" выиграл у "Россоши" и занимает 2 место в НМХЛ

И один в поле воин - рязанцы прессинговали по всей площадке. Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань-ВДВ" принимал на своем льду 16 ноября клуб "Россошь" из Воронежской области и одержал очередную победу.

В первом периоде зрители, коих вечером в понедельник пришло немало для игры НМХЛ в Ледовый дворец, голов не увидели. Хозяева прессинговали, но до точного броска дело не доходило.

Чуть-чуть не хватило до гола! Фото: Павел АВЕРИН

Во второй трети "десантники" взвинтили темп, воронежцы начали ошибаться, и Максим Назаров на 33 минуте открыл счет. Затем последовало удаление в составе хозяев — Семен Родыгин поехал в штраф-бокс, а гости разыграли классическую комбинацию — шайба влетела в пустой угол, Илья Болдырев был точен (смотрите видео).

В третьем игровом отрезке, на 45 минуте Сергей Александров вывел "Рязань-ВДВ" вперед. И это неудивительно, у зрителей сложилось впечатление, что хозяева постоянно играют в большинстве.

Они все в игре, там - на льду. Фото: Павел АВЕРИН

За 29 секунд гости сменили вратаря на шестого игрока, но Ростислав Халиуллин сумел точным броском из своей зоны поразить ворота «Россоши».

Сообщество всех болельщиков едино. Фото: Павел АВЕРИН

Итог 3:1, и подопечные Алексея Хромова занимают второе место в табели о рангах НМХЛ — у пензенского "Дизелиста" на одну игру меньше.

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