Последние новости по коронавирусу в Рязани на 17 ноября: за сутки заразились еще 112 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 17 ноября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
К утру 17 ноября в Рязанской области выявили еще 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб правительства.
Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 12 540 человек.
Кроме того, за сутки выздоровели 163 человека, всего с начала пандемии в Рязанской области - 9 275 человек. Однако, все они продолжают входить в статистику по количеству зараженных коронавирусом.
Ранее мэрия Рязани обнародовала статистику по количеству зараженных коронавирусом в районах города. По-прежнему самыми «опасными» являются Московский и Октябрьский округа (читать подробнее).
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