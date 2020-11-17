Последние новости по коронавирусу в Рязани на 17 ноября: за сутки заразились еще 112 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 17 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

К утру 17 ноября в Рязанской области выявили еще 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб правительства.

Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 12 540 человек.

Кроме того, за сутки выздоровели 163 человека, всего с начала пандемии в Рязанской области - 9 275 человек. Однако, все они продолжают входить в статистику по количеству зараженных коронавирусом.

Ранее мэрия Рязани обнародовала статистику по количеству зараженных коронавирусом в районах города. По-прежнему самыми «опасными» являются Московский и Октябрьский округа (читать подробнее).

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