Мухи и просрочка: на рязанском предприятии уничтожили тонну мясной продукции

Рязанское ООО «Союзптицепром» привлекли к ответственности за выпуск небезопасной мясной продукции. Хотя проверку Россельхознадзор проводил еще в июле, решение суда о штрафе в размере 50 тысяч рублей вступило в силу в ноябре.

Помимо выплаты штрафа предприятие, которое занимается переработкой мяса птицы, заставили за свой счет утилизировать 1100 килограммов продукции. Она хранилась в морозильных камерах и была либо обезличена, либо с истекшим сроком годности, сообщает Россельхознадзор.

На предприятии обнаружили еще ряд нарушений технического регламента: множество мух в помещениях, отсутствие контроля температуры, некачественная уборка и другие.