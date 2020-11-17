Публичные слушания по застройке за Дворцом торжеств сделают непубличными

В Рязани городская администрация решила сделать публичные слушания по застройке на Московском шоссе непубличными. Круг участников ограничат собственниками пяти участков с кадастровыми номерами 62:29:0060010:5, 62:29:0060010:140, 62:29:0060010:45, 62:29:0060010:6803, 62:29:0060010:53.

Последний – это территория, на которой расположен рынок. Ранее ООО «Ореол» запросило разрешение использовать ее для возведения многоэтажного дома. Также организация ждет «зеленого света» на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Решение провести итоговое собрание 19 ноября с минимальным количеством людей объясняют ситуацией с COVID-19. Также чиновники оперируют «действующим законодательством». При этом, согласно Градостроительному кодексу РФ, участниками указанных публичных слушаний могут становиться, в том числе, граждане, постоянно проживающие в границах прилегающих земельных участков.