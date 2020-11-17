Уехал на автомобиле и пропал: в Рязанской области ищут 45-летнего мужчину

Артем Костюк. Фото предоставлено СУ СКР по Рязанской области.

Следственный комитет в Рязанской области сообщил о безвестном исчезновении жителя поселка Милославское. 45-летний Артем Костюк 8 ноября уехал на автомобиле «Лада Веста», и с тех пор никто из близких его не видел.

Приметы Артема Владимировича: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие.

Пропавший имеет шрам на правом предплечье со следами швов от операции (7-10 см), и рваный шрам на правой коленке.

Во что он одет, точно сказать нельзя. Предположительно на нем были темно-синяя спортивная куртка, голубая рубашка с узорами, темно-синие брюки и коричневые туфли.

С любой информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться в Скопинский МСО по телефону: 8(49156)2-11-53. Также можно звонить 02 (112).