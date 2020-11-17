В Дашково-Песочне на перекрестке произошло жуткое ДТП. Фото: Виталий Трухачев | https://vk.com/voditelrzn62

В ночь на 17 ноября в микрорайоне Дашково-Песочня произошло серьезное ДТП, сообщается в паблике «Подслушано у водителей в Рязани». По словам очевидца, авария случилась на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов.

«Произошло что-то малопонятное и ужасное. Время 01:15. Срезали водительскую дверь», - говорится в сообщении.

К настоящему моменту официальной информации о ДТП в Дашково-Песочне не поступало. Подробности аварии уточняются.

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