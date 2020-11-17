В Касимовском районе вспыхнул груженный лесовоз

Вечером 16 ноября на одной из улиц поселка Гусь-Железный Касимовского района загорелся груженный лесовоз, сообщается в паблике «Автоклуб города Касимов». Пожар возник на дороге от больницы в сторону райцентра.

По предварительный данным, возгорание произошло в районе кабины водителя.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и причиненный ущерб.

Подробности происшествия уточняются.

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