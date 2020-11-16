На маршрут №85 в Рязани добавят автобусы

С 19 ноября на маршруте №85а в Рязани намереваются увеличить количество автобусов. На линию будут выходить 10 машин, пообещали в городском управлении транспорта.

Осталось понять, как все будет на самом деле, ведь цифры в «Реестре маршрутов регулярных перевозок» и реальная картина зачастую различаются весьма ощутимо. Кстати, в текущей версии документа напротив №85а значатся 6 автобусов малого класса.

Напомним, каждая единица общественного транспорта в Рязани должна быть подключена к ГЛОНАСС, поэтому количество и расположение троллейбусов, автобусом или маршруток легко проверить на Информационном портале транспортного комплекса Рязанской области.