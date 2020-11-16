Движение по мосту у цирка частично откроют в декабре

Губернатор убедился, как идет реконструкция моста у цирка.

Глава Рязанской области Николай Любимов отчитался на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» о том, как идет реконструкция моста у цирка на улице Ленина (Рязань).

- Сегодня лично побывал на объекте, чтобы проверить, как продвигается процесс, - подчеркнул Николай Викторович. – Работы ведутся круглосуточно семь дней в неделю.

Также Николай Любимов призвал всех контролировать процесс реконструкции через веб-камеры, которые специально для этих целей установили на мосту.

Напомним, что к настоящему моменту проведено переустройство коммуникаций, в частности, водопровода и кабелей связи. Если работы далее будут идти по графику, в декабре уже планируется открыть движение по мосту – по одной полосе в каждую сторону.