За сутки к аппаратам ИВЛ подключили еще трои рязанцев с COVID-19

По состоянию на 18.30 16 ноября в больницах Рязанской области находятся 450 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе трое детей (днем ранее было 437 пациентов). Об этом сообщает региональная оперативная группа.

Состояние 80 человек медики оценивают как удовлетворительное, 323 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых пациентов – 47 человек, из низ 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Днем ранее помощь аппаратов ИВЛ требовалась 20 пациентам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 16 ноября: за сутки заразились еще 103 человека

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 16 ноября (подробности).