Прокуратура: Завод «Техно» - не источник вонючего воздуха в Рязани

Рязанский завод «Техно», входящий в концерн «ТехноНИКОЛЬ», обнародовал результаты внеплановой проверки природоохранной прокуратуры.

Результаты всех исследований показали, что сероводород в выбросах предприятия отсутствует.

«Степень очистки от приоритетных веществ составляет 96%, а их содержание в атмосферных выбросах не превышает 0,1% предельно допустимых выбросов (ПДВ)», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку АО «РНПК», согласованную с природоохранной прокуратурой. Проверка проходила с 9 октября по 6 ноября, и выявила незначительные нарушения, однако превышений концентраций веществ на уровне выше порога органолептического восприятия не обнаружено (читать подробнее).

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