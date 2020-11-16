Меняем монеты на купюры

В "Неделю мелочи" рязанцы обменяли в Прио-Внешторгбанке монет на сумму более 150 тысяч рублей.

Акция проходила в регионе с 9 по 13 ноября по просьбе рязанского отделения ЦБ России.

Самыми активными участниками акции стали жители Рязани и Касимова. Так, одна из клиенток принесла в центральный офис Прио-Внешторгбанка полную сумку монет.

Рязанцы достают деньги из копилок.

– Дети собирали в копилки, оставалась сдача после покупок в магазинах. В итоге я с удивлением обнаружила, что набралось килограммов шесть-семь мелочи. Сегодня я эти деньги бесплатно обменяла на купюры и очень довольна, – рассказала рязанка.

Особенностью этой акции стала возможность получить за принесённую мелочь памятную 10-тирублёвую монету с изображением герба Рязанской области. Касимовские молодожёны Олеся и Руслан Акимовы обменяли на неё монетки, которые им кидали на счастье после росписи в ЗАГСе. Семья Данюшкиных пришла менять монеты ради прабабушки. Ей уже за 80. На улицу она сейчас не выходит, а вот коллекционированием монет по-прежнему увлечена.

Молодожены Олеся и Руслан принесли в банк монеты, которыми их осыпали в день свадьбы.

Себестоимость выпуска мелких монет значительно выше, чем их номинал, поэтому для государственного бюджета выгоднее вернуть в оборот те, что осели у людей в копилках или лежат где-нибудь забытые в ящиках и на полках, чем чеканить новые. На этот раз мы получили очень хороший результат, – прокомментировал итоги акции начальник Операционного управления Прио-Внешторгбанка Денис Синёв.

Этот аппарат считает деньги со скоростью 3 000 монет в минуту.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Лицензия Банка России № 212.

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