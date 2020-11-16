Губернатор рассказал о том, когда по мосту на улице Ленина в Рязани откроют движение

Работы идут семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

В понедельник, 16 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов ознакомился с ходом строительных работ на мосту на улице Ленина в Рязани.

Работы на объекте, по словам главы региона, ведутся семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Уже в декабре предполагается открыть для сквозного проезда по улице Ленина по одной полосе в каждом направлении. Полностью же реконструкция должна завершиться, как и планировалось, к июлю 2021 года.

В настоящее время специалисты уже демонтировали элементы мостового полотна, провели переустройство коммуникаций, построили коллектор под размещение линий связи.

Стоимость реализации проекта составляет 174,2 миллиона рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Как изменится Большой каменный мост в Рязани

Мы выяснили прошлое и настоящее первого капитального дорожного сооружения в самом центре города (подробности).