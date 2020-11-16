Андрей Турчак: Тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей

Фото: РОО "Единая Россия".

Законопроект о запрете забирать детей из семьи без решения суда нуждается в доработке до рассмотрения в первом чтении. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Ее обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей», – сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что депутаты Государственной Думы и сенаторы ранее предложили две законодательные концепции. Мнения о них зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения.

Андрей Турчак подчеркнул, что депутаты «Единой России» и сенаторы готовы услышать мнение каждого и выработать предложения, которые бы устраивали всех.

«А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме», – резюмировал он.

Напомним, сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел. Суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях – когда он может умереть в течение нескольких часов.

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