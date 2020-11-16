Полиция установила личность мужчины, скинувшего мусор на голову рязанке

Фото: предоставлено пострадавшей.

Рязанские полицейские проводят проверку инцидента в результате, которого 23-летняя девушка получила травмы. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что заявление в Советский отдел поступило 13 ноября. Личность 30-летнего мужчины, участвовавшего в конфликте, установлена. В настоящий момент решается вопрос о юридической классификации его деяния. Степень вреда, нанесенного девушке, будет определяться медицинской экспертизой, - сообщили в полиции.

Напомним, после конфликта произошедшего в одной из квартир на улице Быстрецкой, с четвертого этажа девушке наголову прилетел пакет с пустыми бутылками. Пострадавшей вызвали скорую, которая отвезла ее в больницу. Там ей наложили четыре шва, зафиксировали сотрясение мозга, гематомы и ушибы.

Известно, что до недавнего времени подозреваемый в преступлении работал поваром в одном из рязанских заведений, но был уволен. Также из базы судебного делопроизводства можно почерпнуть информацию, что парня уже привлекали к уголовной ответственности. В 2016 году против него было заведено дело по статье «Грабеж» (рассматривалось Перовским районным судом Москвы), а в 2018 году за кражу велосипеда Чертановский районный суд Москвы осудил парня на полгода условно.

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