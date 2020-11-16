Стали известны дата и место прощания с экс-главой Роспотребнадзора Сергеем Сафонкиным.

Попрощаться с бывшим руководителем Роспотребнадзора России по Рязанской Сергеем Сафонкиным можно 17 ноября в 09:30 на Скорбященском кладбище. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства.

После отпевания тело Сергея Васильевича перевезут на Новое кладбище, где и захоронят.

Напомним, экс-глава регионального Роспотребнадзора ушел из жизни после продолжительной болезни. На следующий день губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Сергея Сафонкина.

«Его уход из жизни стал большой утратой для всех тех, кто работал вместе с ним, кто знал этого глубоко порядочного, целеустремленного, открытого человека», - написал в телеграмме глава региона (читать подробнее).

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