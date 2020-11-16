Всё новых населенных пунктов достигает пандемия в Рязанской области

В 34 населенных пунктах Рязанской области за сутки выявили 103 случая коронавируса. Причем на карте пандемии продолжают появляться всё новые точки. Так, 16 ноября опергруппа сообщает о первых заболевших в деревне Дедюхино (Рязанский район), селе Срезнево (Рыбновский район) и деревне Михино (Кораблинский район).

В Рязани прибавилось 49 человек получили положительные результаты теста на COVID-19, в Скопине и Рыбном – по шесть человек.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 15 ноября:

- Рязань - 6410 случаев с начала пандеми (+49);

- Рязанский район – 520 (+5) (Поляны – 68 (+2), Дядьково – 47 (+1), Алеканово – 13 (+1), Дедюхино – 1 (+1));

- Скопин – 391 (+6);

- Ряжск – 318 (+2);

- Касимов – 314 (+4);

- Рыбное – 295 (+6);

- Сасово – 261 (+1);

- Клепиковский район – 217 (+5) (Тума – 92 (+1), Криуша – 30 (+2), Коренёво – 4 (+1), Снохино – 3 (+1));

- Скопинский район – 205 (+1) (Вослебово – 25 (+1));

- Шиловский район – 203 (+1) (Терехово – 6 (+1));

- Рыбновский район – 202 (+1) (Срезнево – 1 (+1));

- Михайлов – 143 (+1);

- Александро-Невский – 118 (+2);

- Шацкий район – 85 (+3) (Казачья Слобода – 24 (+2), Ольхи – 3 (+1));

- Кораблино – 84 (+1);

- Чучково – 83 (+2);

- Чучковский район – 83 (+2) (Пертово – 13 (+1), Назаровка – 6 (+1));

- Захаровский район – 78 (+2) (Елино – 15 (+1), Остроухово – 4 (+1));

- Спасск-Рязанский – 74 (+3);

- Спас-Клепики – 69 (+1);

- Ряжский район – 57 (+2) (Петрово – 11 (+1), Подвислово – 3 (+1));

- Захарово – 55 (+1);

- Кораблинский район – 47 (+2) (Пустотино – 3 (+1), Михино – 1 (+1)).