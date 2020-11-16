Губернатор направил телеграмму родным экс-главы рязанского Роспотребнадзора

16 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Сергея Сафонкина – бывшего руководителя регионального Ропотребнадзора.

«Его уход из жизни стал большой утратой для всех тех, кто работал вместе с ним, кто знал этого глубоко порядочного, целеустремленного, открытого человека», - говорится в телеграмме, направленной родственникам Сергея Васильевича.

Глава региона отметил вклад Сергея Сафонкина в развитие местной государственной санитарно-эпидемиологической службы и Центра гигиены и эпидемиологии, главным врачом которого он работал 2013 по 2019 годы. Управлением Роспотребнадзора кандидат медицинских наук, доцент кафедры РязГМУ, руководил с 2005 по 2013 годы.

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