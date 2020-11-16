Пьяный рязанец напал на девушку, а затем скинул ей на голову пакет с бутылками

Фото: предоставлено пострадавшей.

Поздно вечером 12 ноября в одной из рязанских квартир произошла заварушка. Изрядно подвыпивший рязанец напал на 23-летнюю девушку, приехавшую с друзьями в гости. Конфликт начался после того, как парень по имени Альберт вылил на пострадавшую напиток. Девушка не растерялась и кинула в ответ в обидчика едой. Тогда озверевший парень толкнул даму на диван, сел на нее верхом и начал душить.

- Там был не знакомый мне его приятель, который пытался его оттащить и успокоить. Я тоже сопротивлялась, как могла. Когда вырвалась, то сразу заперлась в ванной, чтобы умыться и вызвала такси, - поделилась девушка.

После этого в сопровождении двоих друзей, пострадавшая вышла из подъезда, чтобы дождаться автомобиль. Но тут с четвертого этажа ей наголову прилетел пакет с пустыми бутылками, пошла кровь. Девушке вызвали скорую, которая отвезла ее в больницу. Там ей наложили четыре шва, зафиксировали сотрясение мозга, гематомы и ушибы.

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» сообщили, что Советским отделом полиции проводится проверка инцидента на улице Быстрецкой:

- Личность 30-летнего мужчины, участвовавшего в конфликте, установлена. В настоящий момент решается вопрос о юридической классификации его деяния.

Известно, что до недавнего времени подозреваемый в преступлении работал поваром в одном из рязанских заведений, но был уволен. Также из базы судебного делопроизводства можно почерпнуть информацию, что парня уже привлекали к уголовной ответственности. В 2016 году против него было заведено дело по статье «Грабеж» (рассматривалось Перовским районным судом Москвы), а в 2018 году за кражу велосипеда Чертановский районный суд Москвы осудил парня на полгода условно.

Фото: предоставлено пострадавшей.

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