Программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья ускорят

Фото: РОО "Единая Россия".

12 ноября в режиме онлайн-конференции состоялось обсуждение пакета предложений «Единой России», которые позволят решить проблемы аварийного и ветхого жилья, защитить права жителей таких домов, а также развить строительную отрасль в целом. В дискуссии приняли участие представители минстроя, Фонда содействия реформирования ЖКХ и регионов, отраслевые эксперты.

Руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский предложил законодательно обеспечить возможность расселения людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, в индивидуальные дома.

«Одновременно с развитием сегмента ИЖС эта мера позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов», – отметил он и подчеркнул, что это позволит людям сэкономить на переезде в крупные города.

Необходимые механизмы для этого сейчас также разрабатывают в «Единой России» – в том числе, с точки зрения развития рынка ИЖС в целом. Это, в частности, применение эскроу-счетов при покупке частных домов и строительство их по типовым проектам.

Также в партии предлагают систематизировать работу с аварийным и ветхим жильем. Принципиально важно разобраться с ограниченно-работоспособными домами – они пока не признаны аварийными, однако уже являются проблемными. Сейчас собственники квартир в этих домах платят обычные взносы в фонд капремонта – как и жители новостроек.

«Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить эту плату», – отметил Александр Якубовский. По его мнению, нужно разработать правила по их обслуживанию – обычный капремонт здесь не подходит. В Жилищном кодексе указано, что такие можно сформировать, но не прописано, как их финансировать. Понятный регламент снизит общие расходы до признания домов аварийными.

Еще одно предложение «Единой России» – цифровая трансформация оценки состояния домов. В частности, надо перейти на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов, а также разработать свод правил для определения такой потребности.

Чтобы обеспечить открытый доступ к официальной информации о состоянии дома, «Единая Россия» предлагает создать единую цифровую базу МКД. «В ней каждому многоквартирному дому будет присвоен свой идентификатор, внесена информация о годе постройки и типе здания, а также жизненном цикле здания», – пояснил Александр Якубовский.

«Единую Россию» поддержали в минстрое, отметив актуальность проблем – существующих механизмов недостаточно, и их нужно расширять, подтверждают в ведомстве.

В Рязанской области до 2025 года планируется переселить из 1391 аварийного помещения более 3 тысяч граждан, а под снос или на реконструкцию отправить 179 аварийных многоквартирных домов.

Финансирование предусмотрено в объеме 2,087 млрд рублей. Работа уже началась в 2019 году, за 2020-2021 годы новоселье должны отпраздновать еще 210 человек из 94 аварийных помещений (квартир или домов).

«В эту программу вошли те дома рязанцев, чье жилье признано аварийным до 2017 года», – уточнил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В 2020 году наибольший объем ликвидируемого аварийного жилья приходится на город Касимов: должны быть освоены 185,5 млн рублей – 73% средств от всего запланированного по области финансирования.

По словам члена Высшего совета партии «Единая Россия», губернатора Рязанской области Николая Любимова, в регионе реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Ведутся работы в Касимове и районном поселке Милославское. Рассчитываем завершить работу без задержек и в срок. Задачи понятны», – сообщил он.

В России до 1 января 2017 года признано аварийным порядка 10,5 млн квадратных метров жилья, озвучил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в год нужно сдавать больше 2 млн кв. м жилья – примерно столько же выявляют аварийного за этот период. В середине сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов – он подразумевает возможность всероссийской реновации. В случае, если все заинтересованные стороны придут к компромиссу, власти на местах получат возможность составлять адресные программы по реконструкции и сносу ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет его обсуждение перед вторым чтением. Инициатива позволит ускорить обновление жилого фонда в стране.

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