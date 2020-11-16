В Рязанской области обнаружили фантомное производство полуфабрикатов

Рязанский ИП поставлял полуфабрикаты неизвестного происхождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две тонны мясных полуфабрикатов поставил рязанским предприятиям индивидуальный предприниматель Латухин Игорь Юрьевич. Транспортные сертификаты выдавались на продукцию собственного изготовления, одна на производственную площадку в Рязанском районе, по данным системы «Меркурий», сырье не поступало, ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись.

«В связи с этим определить происхождение подконтрольных товаров невозможно», - заключили в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.

То есть откуда полуфабрикаты поступали на самом деле и из чего они сделаны – неясно. Упомянутую площадку представители ведомства назвали фантомной, исключив ее из специализированного реестра. В системе «ВетИС» учетную запись предпринимателя также аннулировали.

«В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщает Россельхознадзор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!