В Рязанской области обнаружили фантомное производство полуфабрикатов

Рязанский ИП поставлял полуфабрикаты неизвестного происхождения.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Две тонны мясных полуфабрикатов поставил рязанским предприятиям индивидуальный предприниматель Латухин Игорь Юрьевич. Транспортные сертификаты выдавались на продукцию собственного изготовления, одна на производственную площадку в Рязанском районе, по данным системы «Меркурий», сырье не поступало, ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись.
«В связи с этим определить происхождение подконтрольных товаров невозможно», - заключили в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.
То есть откуда полуфабрикаты поступали на самом деле и из чего они сделаны – неясно. Упомянутую площадку представители ведомства назвали фантомной, исключив ее из специализированного реестра. В системе «ВетИС» учетную запись предпринимателя также аннулировали.
«В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщает Россельхознадзор.
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