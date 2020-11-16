В Рязанской области в колодце нашли труп мужчины

Тело сараевца обнаружили в колодце. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Ягодном Сараевского района пожилой мужчина упал в колодец, находящийся неподалеку от его дома. Самостоятельно выбраться из колодца он не смог - такую версию озвучивает сайт ИД "Пресса".

Тревогу забила дочь, которая не могла долгое время дозвониться до отца. Обнаружили его в колодце 14 ноября вечером, ближе к 21.00. К сожалению, мужчина к этому времени уже был бездыханным. Доставать его тело пришлось с помощью спасателей Сараевской пожарной части.

Причины гибели жителя районного поселка Сараи устанавливают соответствующие органы.

Напомним, что в Рязани завершились поиски 30-летнего Романа Яшина. «Найден. Погиб», - кратко сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Alert Рязань».

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