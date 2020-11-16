В 25 учебных заведениях Рязани выявили коронавирус

В 25 образовательных учреждениях Рязани продолжают проводить противоэпидемические мероприятия, сообщает оперативный штаб регионального правительства. Речь идет о десяти детских садах, 11 школах, трех высших учебных заведениях и одном ссузе.

Напомним, к утру 16 ноября в Рязанской области выявили еще 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 12 428 человек (читать подробнее).

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