17 ноября в Рязанской области будет запрещена торговля алкоголем

17 ноября в Рязанской области запретят торговлю алкоголем. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

17 ноября в Рязанской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Во вторник будет отмечаться Международный день студентов – один из праздников, на которые распространяется действие регионального закона №98-ОЗ от 2011 года.

Согласно этому закону, напомним, торговать спиртным не разрешается пять дней в году. Также в список входят День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября или, если это выходной, то следующий будний день).

Притом запрет не действует на организации общественного питания, то есть на бары, кафе и рестораны с соответствующей лицензией.

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